中日農業官員會見 同意就恢復日本牛肉對陸出口續磋商

大陸農業農村部部長韓俊17日在北京會見日本農林水產大臣江藤拓，就推動中日農業合作交換意見。江藤拓透露，雙方在會談中一致同意，讓作為恢復日本產牛肉對陸出口前提條件的協定盡快生效。

綜合界面新聞和共同社報導，韓俊表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段，中方願與日方重啟多雙邊機制農業各層級交流，年內召開第十次中日農業副部級對話會議，加強在動物衛生、漁業資源保護、智慧農業、鄉村振興、農產品貿易等領域務實合作。雙方就盡快簽署植物新品種保護領域合作文件、保持工作層密切溝通等達成共識。

江藤拓在會後記者會上透露，雙方在本次會談中一致同意，讓作為恢復日本產牛肉對陸出口前提條件的協定盡快生效，他稱這是向恢復出口「邁出了重要的一步」。他還再次要求中國恢復在福島第一核電站核廢水排海後暫停的日本水產品進口。

日中兩國政府2019年11月簽署恢復牛肉對陸出口前提條件的《動物衛生檢疫協定》，但受新冠疫情影響，有關部門磋商未能推進，協定生效也被推遲。日本外相岩屋毅去年12月在北京與大陸外交部長王毅會談之際，確認了盡快重啟有關部門的磋商。