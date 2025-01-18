深圳2024年進出口總值居陸城市首位 對台出口增兩成

最新數據顯示，深圳2024年進出口總值達人民幣4.5兆元，進出口總值按年增長16.4%，增速較大陸全國快11.4個百分點。出口人民幣2.81兆元，按年增長14.6%，連續32年居大陸城市首位；進口人民幣1.69兆元，按年增長19.6%，進口、出口值均創歷史新高。其中，對台灣的進出口按年增長20.7%。

第一財經報導，從進出口地區、國家來看，東盟、香港、美國作為深圳前三大貿易夥伴，進出口金額分別為人民幣7515.5億元、7014.8億元、4635.2億元，按年增長22.3%、10.7%、11.5%，合計佔42.5%；台灣、韓國、日本進出口則分別增長20.7%、23.6%、17.5%；。

從產品來看，深圳的支柱產業電子產業進出口形勢穩定，機電產品出口人民幣2兆元，按年增長12.1%，佔同期深圳出口總值71%；手機、電腦、家用電器等傳統電子產品合計出口人民幣3774.3億元，按年增長6.8%；鋰電池、電動汽車、太陽能發電等「新三樣」產品出口人民幣996.9億元，按年增長11.5%。

過去一年，深圳的生物醫療、低空經濟等戰略性新興產業穩步發展，相關產品出口快速增長15.1%，佔大陸全國同類商品出口的比重近2成，無人機出口人民幣145.7億元，按年增長19.6%，規模領先大陸全國；醫療器械出口人民幣298.6億元，按年增長12.3%，規模列大陸全國首位。

跨境電商對深圳外貿貢獻顯著。2024年1-11月，全市跨境電商進出口按年增長19%，進口按年增長近3倍，進出口額佔到大陸全國的1/5左右。截至目前，深圳擁有跨境電商出口企業超過15萬家，其中上市公司13家，均居大陸城市第一。

深圳當地一位智庫專家表示，深圳外貿接下來面臨的挑戰也不小，一方面，2024年進口、出口均取得雙位數增長，在進出口總值達到人民幣4.5兆元的高位後，再保持高增速本身難度更大；另一方面，隨著主要貿易夥伴的政局變動，國際地緣政治風險加大，這對深圳外貿的影響不容忽視。