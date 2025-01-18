大陸去年GDP增5% 達標

大陸國家統計局昨（17）日公布，去年全年大陸國內生產毛額（GDP）規模為人民幣134兆9,084億元（約新台幣606兆元），年增5%，其中，去年第4季GDP成長5.4%。大陸國家統計局表示，2024年經濟社會發展主要目標任務順利完成。

大陸國家統計局表示，2024年面對外部壓力加大、內部困難增加的複雜嚴峻形勢，大陸堅持穩中求進工作總基調，國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是即時部署推出一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。去年第1季GDP年增5.3%，第2季年增4.7%，第3季年增4.6%，第4季年增5.4%，顯示去年第4季在一系列刺激政策效應下，GDP成長速度加快。

路透分析，隨多輪政策刺激措施的啟動，大陸經濟在第4季出現反彈，使政府能實現2024年的增長目標，不過美國新關稅的風險，可能阻礙更廣泛的復甦。