陸2024年拉尾盤 5%增長達標

大陸國家統計局昨天宣布，去年全年大陸國內生產總值（ＧＤＰ）規模為一三四兆九○八四億元（人民幣，下同，約新台幣六○六兆元），以不變價格計算，較上年增長百分之五，其中，去年第四季成長百分之五點四。統計局表示，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

去年三月，大陸全國兩會發布政府工作報告中，設定二○二四年主要預期目標是ＧＤＰ增長百分之五左右；大陸國新辦昨天舉行新聞發布會，公布二○二四年國民經濟運行情況。

分產業看，第一產業增加值九兆一四一四億元，比上年增長百分之三點五；第二產業增加值四十九兆二○八七億元，增長百分之五點三；第三產業增加值七十六兆五五八三億元，增長百分之五。

分季來看，第一季ＧＤＰ年增百分之五點三，第二季成長百分之四點七，第三季成長百分之四點六，第四季成長百分之五點四。

分析指出，大陸去年第四季受多輪政策刺激措施的啟動，以及出口強勁影響下，第四季年增優於市場預期的百分之五，增速較第三季擴大零點八個百分點，最終達成ＧＤＰ全年年增百分之五的目標。

路透報導，隨著美國新關稅的風險，可能會阻礙大陸更廣泛的復甦。澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，在低基數和政策刺激的推動下，去年第四季ＧＤＰ年增百分之五點四，令市場感到意外。「預計大陸央行將在農曆新年之前立即放鬆利率以應對可能的關稅衝擊，但降息可能會推遲。」

法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指出，大陸內需依然疲軟，工業生產和零售銷售沒有反彈，特別是房地產行業仍然拖累投資。如果大陸想要在二○二五年實現百分之四點五以上的成長率，需要更大幅度的降息和更多的政策支持。

新加坡大華銀行經濟學家何為真指出，去年第四季的成長，部分原因是在川普重返之前的提前生產和出口。「這種情況可能不會持續下去，今年的前景仍然疲軟。 」