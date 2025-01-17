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疫後首見 陸民航業2024轉盈
大陸2024年全國民航工作會議指出，2024年大陸民航全行業（含航空公司、機場以及保障企業）總體實現轉虧為盈，為大陸民航業者疫情後首次獲利。
新冠疫情三年期間，大陸民航業累計虧損高達人民幣4,000億元。中國航空運輸協會（中航協）發布的數據則顯示，2024年大陸共有20家客貨運航空公司盈利，約佔統計範圍內的一半，大陸航空公司整體盈利人民幣44.7億元，相比2023年轉虧為盈。
財新網報導，客運方面，航空數據分析公司Cirium去年12月發布報告指出，得益於客流量強勁恢復和國際旅遊復甦，大陸航空公司今年的營運利潤或有所提升，但「國有三大航」中國國航、中國東航和南方航空的綜合營業利潤率僅為1-2%，這與2024年春運後民航客運「量增價跌」有關，據大陸民航局數據，2024年民航客、貨運量創新高，全行業共完成旅客運輸量7.3億人次，年增17.9%。
貨運方面，受跨境電商需求、運力資源緊張等因素影響，大陸民航貨運2024年的數量和價格皆有增長。
大陸民航局數據顯示，2024年民航貨郵運輸量為898.2萬噸，年增22.1%，其中，國際貨郵運輸量年增29.3%。這也是部分航空公司主要獲利的領域。
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