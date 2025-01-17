華為5G專利數 穩居全球第一

知名智慧財產權網站Patently發布「2025年全球5G標準必要專利百強權利人」報告，其中，華為5G標準必要專利（SEP）比例，已經提升至15%，繼續穩居第一。

IT之家報導，報告中詳細列出位居前十的SEP權利人，為華為、高通、三星、LG、愛立信、中興通訊、諾基亞、OPPO、大唐電信和vivo，比例分別為15%、10%、9%、9%、8%、6%、5%、5%、4%和4%。

隨著5G進入到下半場，5.5G技術已經開始確立標準並部署商用，5G技術在不斷反覆運算。報告中指出，截至2025年初，全球已確立的5G標準必要專利家族總數達到約5.6萬個。

以比例計算，排名第一的華為占據8,400族5G標準必要專利，中興通訊約3,360族，OPPO官方公布數據為2,975族，大唐電信和vivo均為2,240族。

截至2023年底，華為在全球共持有有效授權專利超過14萬件，在5G標準專利申請量、WiFi 7標準專利申請量方面全球第一。