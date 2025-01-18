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陸新房銷售翻紅 扭轉頹勢

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸房市示意圖。路透
大陸房市示意圖。路透

大陸房地產市場出現好轉的跡象，根據大陸國家統計局最新公布的去年第4季全國新建商品房銷售面積、銷售金額分別年增0.5%及1%，扭轉之前連續下滑的態勢。

新華社報導，大陸國家統計局局長康義昨（17）日在國新辦新聞發布會上說，總的來看，近期房地產市場在政策組合拳作用下積極變化增多，市場信心在逐步提振。隨著存量政策和增量政策的有效落實，下階段房地產市場有望繼續改善，從監測的40個重點城市銷售情況看，12月當月新建商品房銷售面積、銷售額分別年增0.3%、4.1%。

大陸國家統計局數據顯示，隨著剛性和改善性住房需求持續釋放，市場供需關係出現改善，房價有所回穩。2024年12月，70個大中城市中有23個城市的新建商品住宅銷售價格較11月上漲，有九個城市二手住宅價格上漲。

其中，一線城市的新建商品住宅銷售價格較11月上漲0.2%，這是從2023年6月以來的首次上漲；二手住宅的銷售價格月漲0.3%，連續三個月上漲。二線城市新建商品住宅銷售價格由11月的下降轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格連續四個月降幅收窄。從年增率來看，各線城市商品住宅銷售價格年降幅也都在收窄。

康義指出，從中長期來看，中國大陸新型城鎮化還沒有完成，剛性和改善性住房需求還有潛力，更多安全舒適、綠色智慧的「好房子」需求還會增加。

售價 房地產

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