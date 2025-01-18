聯想PC出貨蟬聯全球霸主 去年第4季成長4.2%寫連五增

根據市場調查機構顧能（Gartner）的最新報告顯示，2024年第4季，聯想的個人電腦（PC）出貨量1,696萬台，再度拿下全球PC出貨量冠軍，年增4.2%，這也是聯想連續五季出現成長。

快科技報導，數據顯示，2024年第4季全球PC出貨量為6,440萬台，年增1.4%，連續第五個季度保持增長；2024年全年PC出貨量達到2.4億台，年增1.3%，連續兩年出貨量低於2.5億台。

細分到品牌方面，聯想連續五個季度增長，年增4.2%，在日本和美洲的增長被亞太地區和加拿大的疲軟所抵銷，而大陸經濟低迷影響了個人電腦的總體需求，但由於大陸是聯想最大的市場，因此對聯想的影響很大。

惠普和戴爾則出現下滑，分別年減1.7%、0.1%。其他廠商表現各異，蘋果、華碩和宏碁，分別增長4.6%、9.8%、3.6%。

Gartner表示，儘管人們對採用人工智慧個人電腦（AI PC）的預期有所提高，而且預計Windows 11個人電腦將進入更新周期，但2024年第4季全球PC電腦市場僅溫和增長。

Gartner分析師表示，對消費者而言，AI PC的價格阻礙潛在的強勁應用，而大陸和歐洲部分地區等一些地區的經濟不確定性，繼續抑制個人電腦的需求。

預計2025年個人電腦需求將回升，市場將實現穩健增長，這反映了Windows11個人電腦更新需求的推遲，以及隨著使用案例的成熟，人工智慧個人電腦的商業價值不斷增加。

財聯社報導，市調機構Canalys指出，2024年是PC市場小幅回暖並回歸傳統季節性的一年，全年出貨量增長3.8%，達2.55億台。預計2025年將是加速增長的一年，因為微軟會在10月終止Windows 10的系統支援，迫使數億PC使用者更新設備。

華鑫證券認為，AI PC方面，軟體和硬體共同進化，過去一年全球各大廠商們在AI賦能、產品形態、使用者體驗等方面不斷進行探索，2025年變革時刻開啟。

華鑫證券進一步分析，AI端側在2024年是0到1的元年，2025年將是1到n的元年，AI端側將逐漸改變使用者的交互模式，2025年將是AI消費電子的新時代。