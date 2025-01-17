兩岸人物／螞蟻新 CEO 要打 AI 硬仗

在支付寶與螞蟻集團20歲生日之際，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。韓歆毅上任被內部人士視為意料之中，外界關注同仁口中充滿「銳氣」的他帶領將如何帶領螞蟻應對新AI時代變化。

井賢棟宣布，韓歆毅3月起將全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作，向井賢棟及董事會彙報。未來井賢棟將專注於董事長工作，並全力支持好韓歆毅和管理團隊。

韓歆毅小檔案

韓歆毅畢業於清大經濟管理學院，他分別在1999年7月及2001年6月獲得清華大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。他畢業後隔月7月即在中國國際金融投資銀行部擔任執行總經理，主要從事網路、鐵路、電信等行業的投資銀行業務。

韓歆毅與阿里集團的緣分自2011年開始，當年9月加入阿里巴巴集團，擔任企業融資部資深總監，參與並完成阿里巴巴上市、重組、回購等重要項目；自2014年5月加入螞蟻集團，歷任戰略投資副總裁、CFO、董事會執行董事等。

對於韓歆毅，井賢棟給予高度評價，他說韓歆毅具備敏銳深刻的戰略洞察和勤勉專業的精神，並指出他在3月出任螞蟻集團總裁以來，帶領團隊持續推動支付寶做出了一系列創新變革。

時代財經引述螞蟻內部人士說法指出，對於新人事不意外，在韓歆毅九個月前擔任螞蟻集團總裁時，他們就猜測他將會接任CEO。

備受重視與韓歆毅行事與工作風格有關，任螞蟻集團總裁期間展開一系列調整與變革。上任後，組織管理上進行重整，數位政企事業部被拆分成了醫療、出行、民生三個獨立業務部，每個業務形成閉環，減少了內部溝通的消耗。原來的數位行業事業部被拆分，一部分人去做 「碰一下」，一部分人併入了數位化產品事業部，做面向商家的開放平台。

面對螞蟻金服的未來，韓歆毅任務依然艱巨，一方面，他需要帶領螞蟻集團實現集團今年訂定的三大戰略：「AI First」（AI與業務場景結合）、「支付寶雙飛輪」（數位支付、數位互聯兩業務並行）、「加速全球化」（加快跨境支付、營銷解決方案在海外落地）。

外界對螞蟻金服多有期許與質疑。一是近期螞蟻金服利潤下降：2024年第1季，螞蟻金服實現淨利潤人民幣118.7億元，年減10%；二是在面對金融科技的蓬勃，大陸監管壓力同步趨嚴，這些都是挑戰。