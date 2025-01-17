兩岸人物／影石創辦人 盲區裡找解方

大陸全景相機製造商Insta360正考慮赴港上市，可能尋求至少人民幣150億元估值，並正探索首次公開招股前配售的可能性，以籌集資金。Insta360創辦人劉靖康24歲時（2015年）創立影石Insta360，短短三年，影石逐漸成長為影像類賽道的明星「獨角獸」企業。劉靖康探索類紅利市場，發現用戶說不出來的需求，創造屬於他的商業版圖。

彭博引述消息人士報導，影石Insta360正考慮在香港上市，並尋求至少人民幣150億元估值。另外，提供零售數碼化解決方案的多點數智，以及大陸氫能科技企業重塑能源，冀於本周後期開始建簿，分別集資約1億美元。

劉靖康小檔案

新華社曾指，影石Insta360這家在2015年才創立的公司，2021年始，營收連續兩年翻倍成長，2023年甚至已接近40億元，充分滲透先前由傳統影像品牌所主宰的歐、美及日、韓市場；直至2024年，影石在運動相機細分市場上的份額已和在該領域位居領導地位十餘年的美國公司GoPro不相上下。

影石的快速成長源自劉靖康不一樣的眼光和愛挑戰的個性。1991年出生的劉靖康，畢業於南京大學軟體學院。在校期間，其在技術的「天賦」就已顯露。劉靖康憑藉破解大陸科技公司360創辦人周鴻禕的電話號碼等，成為校園聲名大噪的「風雲人物」。周鴻禕之後也證實並稱「這名同學確實能幹」，創新工場CEO李開復還因此向劉靖康拋出橄欖枝。

然而，劉靖康當時在名企和創業間，毫不猶豫地選擇後者，走上創業之路。2015年7月，劉靖康正式創立影石創新（影石 Insta360）。三年後，影石在2018年即成為全球全景相機出貨量第一，並打敗在影像產品上積累已久的南韓三星和日本理光，逐漸成長為影像類賽道的明星「獨角獸」企業。

劉靖康曾在接受大陸商業媒體《晚點LatePost》採訪時表示，自己既不衝浪、跳傘也不滑雪，甚至對攝影也「沒有那麼大的興趣」，最大的熱情是「創造更多人使用的工具」。