華為、小米「降價漲價」兩路夾擊 蘋果iPhone被圍攻坐不住了

華為和小米一個靠降價，一個靠漲價，分兩路夾擊蘋果iPhone，其中，華為Pura 70系列、Mate X5折疊機官網直降人民幣上千元，小米則在小米15系列上首次告別人民幣3,000多元價位，起售價來到人民幣4,499元。

澎湃新聞報導，作為被圍攻的蘋果也坐不住了，開始以降價搏銷量。iPhone 16系列新品上市不到半年，今年1月初，蘋果啟動第2次官方降價促銷，全線產品最高立省人民幣800元。

其實，向高端化突圍的不止華為小米。去年10月以來，一眾大陸國產手機廠商發表的年度旗艦新機，紛紛告別人民幣3,000元價位。

Canalys研究分析師鍾曉磊分析，近年來，大陸廠商對於高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈夥伴深度協同，已逐步在軟硬體均取得成效。

反映在市占率上，去年第2季，蘋果逆勢下跌，在中國市場排名退至第六，並由此出現國產手機廠商有史以來首次包攬中國市場前五名的罕見一幕。

且這種頹勢還在進一步加劇。近期一份調研機構公佈的資料顯示，2024年第4季，華為以1,308萬支的啟動量，重回中國手機市場第一名，小米緊隨其後，在一貫被視為出貨旺季的第4季，iPhone啟動量卻滑落至第三位。

除了受供應鏈端元器件漲價影響外，各大國產手機廠商通過擴大高端市場投入，尋求更多增長機會的戰略背景，則是中國高端市場的增長速度已超過整體智慧手機市場。

來自Counterpoint的一份報告顯示，2023年，中國智慧手機高端市場年增16%，而整體智慧手機市場年降1%。進入2024年，高端市場銷售額年增逼近兩位數，依然超過整體市場不到5%的增速。

更重要的是，進入2025年，AI大模型與手機的結合正日益緊密，AI成為手機廠商塑造高端形象的新代言人。但面對蘋果AI（Apple Intelligence）在大陸國內市場的缺席，國產手機廠商的衝高之路，又有了新的突破口。

大陸手機廠商正逐漸形成自研+合作的大模型上機新格局，如小米既有自研模型，同時還在跟百度文小言、字節跳動的豆包等外部的大模型合作。

在IT行業分析師唐明看來，參考晶片領域發展歷程，AI大模型方面，國產手機廠商有望形成「高端機型搭配自研方案、中低端機型選用外部方案」的組合形態。畢竟，從蘋果、三星到華為，三家躋身高端品牌的手機廠商無一不是依託技術底蘊，贏得的市場口碑和消費者認可。技術創新已經成為國產手機廠商衝擊高端的必備能力。