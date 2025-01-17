中國大陸2024經濟成長達標 人民無感抱怨生活水準續降

中國大陸2024年經濟成長率5%，達成北京政府工作報告設定目標，但成長並不均衡，許多人抱怨生活水準持續下滑。同時，當局遲遲未能把工業和出口收益成果與全民共享。

中國大陸最新公布的數據顯示，去年12月工業產出遙遙領先零售銷售，而且失業率升更高，凸顯這個貿易順差達1兆美元的經濟體展現供應端實力之餘，也顯露出內需疲軟。

路透社報導，中國大陸經濟成長不均衡，引發外界擔心結構性問題可能在今年惡化。中國大陸今年擬擴大舉債對抗美國預期加徵關稅造成的衝擊，以期達到類似去年的成長表現。

美國候任總統川普（Donald Trump）可能最快在1月20日就職當天，宣布調高中國大陸輸美商品關稅。

一直以來，中國大陸工廠的通貨緊縮現象為出口導向成長提供部分支撐，使中國大陸貨在全球市場更具競爭力。不過，中國大陸與其他國家拉開貿易差距之際，彼此的衝突也持續升高。在中國大陸內部，物價續跌已對企業獲利和勞工薪資造成打擊。

中國大陸一家工業自動化服務公司執行長安德魯‧王（Andrew Wang）表示，去年營收滑落16%，促使他裁員，他預期很快會再度裁員。他們公司為目前炙手可熱的電動車領域提供服務。

他說，「中國大陸（官方）公布的最新數據與多數人民的感受大相逕庭」，他把今年展望比喻為調高跑步機難度，「我們需要跑更快，只是為了留在原地」。

關於中國大陸2024經濟成長數據相關問題，中國大陸國家統計局和中國大陸國務院新聞辦公室並未立即回覆置評請求。

美國康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）認為，「在中國大陸經濟面臨內需疲軟、通貨緊縮壓力持續不斷以及股市房市動盪下，中國大陸是否在2024年準確達到官方成長目標，似乎令人懷疑。」普拉薩曾任國際貨幣基金（InternationalMonetary Fund）中國大陸事務專家。

普拉薩直言：「展望未來，中國大陸不僅面臨嚴峻的國內挑戰，還面臨充滿敵意的外部環境。」

分析家指出，北京為今年準備的額外刺激措施，若大部分繼續流向產業升級和基礎設施而非家庭，可能加劇工廠產能過剩、削弱消費，並且加重通壓縮壓力。

25歲北京投資銀行家張嘉琪（Jiaqi Zhang，音譯）表示，2024年感覺像是走下坡。她說自己連續第2年遭到減薪，總減幅達到30%，而且她身邊已有8、9名同事遭到裁員。

已減少治裝和外食的張嘉琪說道：「公司內部瀰漫緊張不安的氛圍。我已準備隨時離開，只是現在無處可去。」

此外，獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）去年12月31日公布的報告預估，中國2024年經濟僅成長2.4%至2.8%，顯示官方公布的相對穩定數據與北京去年中途推出的大量刺激措施脫節。