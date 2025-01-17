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大陸2024年經濟增長5%達目標 專家憂美關稅戰迫在眉睫

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
隨著多輪政策刺激措施的啟動，大陸經濟在第4季出現反彈，使大陸政府能夠基本實現2024年的增長目標，不過美國新關稅的風險，可能會阻礙更廣泛的復甦。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。新華社
隨著多輪政策刺激措施的啟動，大陸經濟在第4季出現反彈，使大陸政府能夠基本實現2024年的增長目標，不過美國新關稅的風險，可能會阻礙更廣泛的復甦。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。新華社

大陸國家統計局17日公布，受多輪政策刺激措施的啟動，以及出口強勁影響下，2024年第4季國內生產毛額（GDP）年增5.4%，優於市場預期的增長5%，增速較第3季擴大0.8個百分點；累計2024年全年為年增5%，完成官方「5%左右」的全年目標。

分季度看，第1、2、3、4季，分別為年增5.3%、4.7%、4.6%、5.4%。2024年3月，大陸全國兩會發布政府工作報告中，設定2024年主要預期目標是GDP增長5%左右。

路透分析，隨著多輪政策刺激措施的啟動，大陸經濟在第4季出現反彈，使政府能夠基本實現2024年的增長目標，不過美國關稅的風險，可能會阻礙更廣泛的復甦。

麥格理首席中國經濟學家胡拉里表示，北京在2024年9月的政策轉向，凸顯捍衛成長目標的決心，北京過去很少未能實現其成長目標。「如果2025年GDP目標再次設定在5%左右，政策制定者將採取多少措施來刺激消費和房地產，將取決於關稅對出口和製造業的影響。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜表示，2024年經濟最大亮點是出口，出口很強，尤其是在排除物價因素的情況下，這代表今年最大的問題會是美國的關稅。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷指出，大陸內需依然疲軟，工業生產和零售銷售沒有反彈，特別是房地產行業仍然拖累投資。如果大陸想要在2025年實現4.5%以上的成長率，需要更大幅度的降息和更多的政策支持。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，在低基數和政策刺激的推動下，2024年年第4季GDP年增5.4%，令市場感到意外。「預計大陸央行將在農曆新年之前立即放鬆利率以應對可能的關稅衝擊，但降息可能會推遲。」

新加坡大華銀行經濟學家何為真指出，主要是由12月的工業部門推動。部分原因是在美國總統當選人川普重返辦公室之前提前生產和出口。「這種情況可能不會持續下去，因此今年的前景仍然疲軟。零售銷售是現在應該關注的最重要的事情之一，因為它反映了消費者信心。 」

美國總統當選人川普即將重掌白宮，選前放話要對大陸商品徵收高達60%的關稅，此舉可能會削弱美中貿易，拖累大陸出口。

中共 北京 川普 成長率 美國 關稅

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