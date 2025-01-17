快訊

黃麟凱22：02槍決時間太晚？ 原來律師連出多招打亂安排

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

蔣萬安曾造訪過！豫園股份傳考慮在港第二上市集資99.5億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
復星國際旗下A股上市子公司豫園股份，正考慮在香港作第二上市，或尋求超過3億美元的資金。記者林宸誼／攝影
復星國際旗下A股上市子公司豫園股份，正考慮在香港作第二上市，或尋求超過3億美元的資金。記者林宸誼／攝影

復星國際旗下A股上市子公司豫園股份，正考慮在香港作第二上市，或尋求超過3億美元（新台幣99.5億元）的資金。

台北市長蔣萬安2023年到上海參加雙城論壇時，也曾造訪過豫園並體驗夜間經濟。

豫園是興建於明朝的江南園林，歷經戰火洗禮和多次易主，如今成為一個以上海城隍廟為中心，周邊散落中華美食及傳統技藝的獨特商圈。業務涵蓋零售、時裝、消費品和文化旅遊。

澎湃新聞報導，豫園股份董事長黃震，在2025上海兩會期間表示，豫園景點充滿中國特色文化，是國外旅客入境遊的熱點景點之一。對於外國遊客而言，豫園從某種意義上代表中國，也代表了上海。

黃震進一步指出，豫園年客流量在疫情前就達到4,500萬人次，未來目標並不是讓這個數據無限上升，而是更多希望提高遊客的舒適度與體驗品質，調整客群結構。

彭博報導，復星國際著力減債瘦身，2024年復星公布私有化醫藥的復宏漢霖及旅文的復星旅文。復星國際董事長郭廣昌上月中旬出席活動時稱，過去兩年復星主要在瘦身健體，以退為主，但2024年更加強調有進有退，透過發展來解決問題。

郭廣昌當時稱，退出資產有助調整資產結構，集團同時提出要向輕資產營運轉型，復星過往的累積形成資產營運能力，「未來要靠手藝吃飯，用我們的營運能力，跟國有企業、保險公司合作，幫助他們營運管理重資產。」

上海 景點 蔣萬安 資產 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇促陸客團赴台旅遊？ 綠營批「以商逼政」統戰手法

北市消防局30周年頒發金龍獎 去年救回到院前命危150人

鼎越暫緩京華城20%容獎 蔣萬安稱「最好結果」最終司法說了算

最新民調侯友宜施政滿意度回溫 蔣萬安也上升至54.58％

相關新聞

大陸2024年經濟成長達標 分析師：川普回歸恐挫復甦態勢

中國大陸國家統計局公布2024年經濟成長率5%，達成政府工作報告設定目標。分析師認為，中國大陸第4季出口成績亮眼，帶動經濟復甦，...

蔣萬安曾造訪過！豫園股份傳考慮在港第二上市集資99.5億

復星國際旗下A股上市子公司豫園股份，正考慮在香港作第二上市，或尋求超過3億美元（新台幣99.5億元）的資金。

大陸2024年經濟增長5%達目標 專家憂關稅戰迫在眉睫

大陸國家統計局17日公布，受多輪政策刺激措施的啟動，以及出口強勁影響下，2024年第4季國內生產毛額（GDP）年增5.4...

傳港再加富人稅 港府拒評揣測 學者提醒別「因加得減」

香港財政司長陳茂波月初談及，本年度財政赤字預計1000億元（港幣，下同，約 128.4億美元）以下。彭博16日引述知情人...

香港機場城市總投資12.8億美元 7成全球招商引資

香港機管局舉辦活動，向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「Skytopia」，吸引超過300名來自香港、內地及國際商貿代表出...

陸去年消費增速3.5% 失業率達5.1%

大陸國家統計局17日公布2024年經濟數據，除全年GDP成長5%，完成設定目標外，去年城鎮調查失業率平均值為5.1%，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。