蔣萬安曾造訪過！豫園股份傳考慮在港第二上市集資99.5億

復星國際旗下A股上市子公司豫園股份，正考慮在香港作第二上市，或尋求超過3億美元（新台幣99.5億元）的資金。

台北市長蔣萬安2023年到上海參加雙城論壇時，也曾造訪過豫園並體驗夜間經濟。

豫園是興建於明朝的江南園林，歷經戰火洗禮和多次易主，如今成為一個以上海城隍廟為中心，周邊散落中華美食及傳統技藝的獨特商圈。業務涵蓋零售、時裝、消費品和文化旅遊。

澎湃新聞報導，豫園股份董事長黃震，在2025上海兩會期間表示，豫園景點充滿中國特色文化，是國外旅客入境遊的熱點景點之一。對於外國遊客而言，豫園從某種意義上代表中國，也代表了上海。

黃震進一步指出，豫園年客流量在疫情前就達到4,500萬人次，未來目標並不是讓這個數據無限上升，而是更多希望提高遊客的舒適度與體驗品質，調整客群結構。

彭博報導，復星國際著力減債瘦身，2024年復星公布私有化醫藥的復宏漢霖及旅文的復星旅文。復星國際董事長郭廣昌上月中旬出席活動時稱，過去兩年復星主要在瘦身健體，以退為主，但2024年更加強調有進有退，透過發展來解決問題。

郭廣昌當時稱，退出資產有助調整資產結構，集團同時提出要向輕資產營運轉型，復星過往的累積形成資產營運能力，「未來要靠手藝吃飯，用我們的營運能力，跟國有企業、保險公司合作，幫助他們營運管理重資產。」