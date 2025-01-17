陸去年消費增速3.5% 失業率達5.1%

大陸國家統計局17日公布2024年經濟數據，除全年GDP成長5%，完成設定目標外，去年城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年下降0.1個百分點。不過，去年大陸社會消費品零售總額年成長率為3.5%，已較上年度成長7.2%大幅收窄，加以日前公布消費者物價指數（CPI）年漲幅僅0.2%，持續反映消費內需不振。

大陸國家統計局17日公布，去年全年，大陸國內生產總值（GDP）規模為134兆9,084億元（人民幣，下同，約新台幣606兆元），以不變價格計算，較上年增長5.0%，其中，去年第四季成長5.4%。大陸國家統計局長康義表示，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

其他數據方面，去年12月，大陸規模以上工業增加值年增6.2%，為八個月新高，全年表現為增長5.8%；去年全年，大陸服務業增加值比上年成長5.0%。

消費方面，去年全年，大陸社會消費品零售總額48兆7,895億元，較上年增長3.5%。其中，去年12月大陸社會消費表現成長3.7%，較上季成長0.12%優於預期，但全年表現仍維持低檔。不過，去年大陸的網路零售相對活躍，全年成長7.2%。

此外，去年全年，大陸全國固定資產投資（不含農民）51兆4,374億元，較上年增加3.2%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資成長7.2%。

就業方面，去年全年，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年下降0.1個百分點。 12月份，全國城鎮調查失業率也為5.1%。

居民收入方面，去年全年，大陸全國居民人均可支配所得4萬1,314元，較上年度名義成長5.3%，扣除價格因素實際成長5.1%。

因此，康義說，2024年大陸國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進，但也要看到，當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運作仍面臨不少困難和挑戰。

他說，下階段，要進一步深化改革開放，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。