陸將開放上海、福建團客來台 觀光署：歡迎立場不變

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。對此，交通部觀光署表示，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，相關具體實施事項，仍待陸方公布具體作法，盡速循觀光小兩會就旅遊安全及旅行品質等事項協商。

上海市副市長華源先前於雙城論壇曾表示將開放上海居民來台旅遊。文旅部今正式公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

觀光署說，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變。

觀光署表示，截至目前為止，相關具體實施事項，仍待陸方公布具體作法，盡速循觀光小兩會，即台旅會與海旅會，就旅遊安全及旅行品質等事項協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。