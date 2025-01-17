陸公布2024年GDP增長5% 完成設定目標

大陸國家統計局17日宣布，去年全年，大陸國內生產總值（GDP）規模為134兆9,084億元（人民幣，下同，約新台幣606兆元），以不變價格計算，較上年增長5.0%，其中，去年第四季成長5.4%。大陸國家統計局表示，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

大陸國新辦17日舉行新聞發布會，由國家統計局長康義介紹2024年國民經濟運作狀況。

據大陸國家統計局發布，初步核算，2024年全年，大陸國內生產總值134兆9084億元，以不變價格計算，較上年增長5.0%。

分產業看，第一產業增加值9兆1414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值49兆2087億元，增長5.3%；第三級產業增加值76兆5583億元，增長5.0%。

分季來看，第一季大陸GDP年增5.3%，第二季成長4.7%，第三季成長4.6%，第四季成長5.4%。

大陸國家統計局表示，2024年，面對外部壓力加大、內部困難增加的複雜嚴峻形勢，大陸堅持穩中求進工作總基調，國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是即時部署推出一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

同日，大陸國家統計局也發布，去年12月，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格，由上月持平轉為上漲0.2%，二三線城市較上月總體降幅收窄；一二三線城市年比降幅均繼續收窄。

去年3月，大陸全國兩會發布政府工作報告中，設定2024年主要預期目標是GDP增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡。