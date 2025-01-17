福斯德國工廠 傳陸企想買

為了擴張在歐洲影響力，大陸官員與汽車廠有意收購德國福斯汽車即將關閉的兩間工廠，這項交易有可能將成為大陸有史以來，對歐洲最敏感的投資。

路透報導，大陸企業在歐洲最大經濟體德國，從電信到機器人等一系列行業進行投資，但尚未在那裡建立傳統的汽車製造業，儘管賓士擁有兩個大陸大股東。

在德國生產汽車並銷往歐洲，將使大陸電動車製造商能夠避免為從大陸進口的電動車支付歐盟關稅，並可能對歐洲製造商的競爭力構成進一步威脅。

福斯汽車一直是德國工業實力的象徵，但該公司地位正面臨需求下滑和綠色技術轉型的挑戰。消息人士表示，是否接受大陸投資福斯車廠，需視2月德國大選結果後新政府的立場。

大陸外交部表示，希望大陸車企在德國的投資案能被柏林當局批准。但是德國外交部消息人士則稱，大陸已成為德國「系統性競爭對手」，因此收購福斯汽車廠的前景難以預料。

除了德國政府態度外，大陸收購福斯汽車工廠，還會面臨工會的顧慮，即將關閉的奧斯納貝克廠工會代表稱，只為福斯品牌產品與福斯的員工待遇標準下效力。