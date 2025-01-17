反制晶片禁令 陸控美傾銷成熟製程晶片

美國宣布新一輪晶片出口管制措施，大陸正研擬反制措施。大陸商務部昨天表示，美國成熟製程晶片低價衝擊大陸國內市場，將依法啟動調查。商務部還表示，中方將適時依法增列鎵、鍺、銻、等超硬材料有關戰略資源，加強出口管制。

大陸官媒央視報導，業界有消息稱，大陸國內有關成熟製程晶片產業正遭受自美進口產品的不公平競爭，有申請反傾銷反補貼調查的訴求，並詢問商務部是否收到了相關申請。

大陸商務部發言人表示，大陸相關晶片產業反映，一段時間以來，拜登政府對晶片行業給予大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對陸低價出口相關成熟製程晶片產品，損害大陸國內產業的合法權益，「中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。」

據大陸商務部官網，有記者問：二○二五年，商務部是否會在戰略資源領域增列兩用物項並加強出口管制？

大陸商務部回答稱，中方高度重視出口管制工作。同時，中方將堅定不移推進高水準開放，願與有關國家和地區加強出口管制領域對話合作，維持全球產業鏈供應鏈穩定。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關技術資料等數據。

大陸商務部去年十二月發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告指出，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。