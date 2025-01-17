美加強圍堵 25陸企遭列黑名單

美國商務部工業及安全局（BIS）當地時間十五日公布晶圓廠和封裝業者在出口多數特定先進晶片前，必須先取得許可的新規，還增列廿五家中國大陸企業到實體清單這份「貿易黑名單」，其中也包括曾協助華為輾轉獲得台積電晶片、擔任「白手套」角色的算能科技，以及騰訊旗下、被視為OpenAI對手的智譜。

本次被加入實體清單的中國大陸企業主要涉及算能、智譜以及科益虹源三家公司及其子公司。算能專注於RISC-V、AI等算力產品的研發和銷售。在華為Ascend 910B多晶片人工智慧系統上發現的一塊晶片與算能從台積電訂購的晶片相吻合後，算能引起關注。去年年底，美國商務部將其他被視為華為影子網絡一部分的公司，列入美國商務部的貿易限制清單。但算能在其網站上發布了一份聲明，稱其「從未與華為有任何直接或間接的業務關係」。

智譜是大陸國內領先的AI大模型廠商，被稱為中國大模型「六小虎」之一；科益虹源是一家光刻機（曝光機）研發公司，其投資方包括華為旗下的哈勃投資。BIS認為，科益虹源正在為中國大陸先進的節點製造設施共同開發光刻技術。

美國最新的晶片出口限制，針對想要輸出某些先進晶片的晶片廠以及封裝公司，實施了更廣泛的限制，影響的是可用於AI應用的十四或十六奈米節點或以下的晶片，因而不限於台積電，三星的銷售也可能受到影響。

智譜聲明稱，這一決定缺乏事實依據，該公司對此表示強烈反對。智譜並稱，鑒於公司掌握全鏈條大模型核心技術的事實，被列實體清單不會對公司業務產生實質影響。

第一財經引述雲岫資本合夥人兼CTO趙占祥分析表示，美國政府對大陸國內的AI軟硬體限制已經進一步明確化，透過海外生產，再到大陸國內封裝的方式來提升單晶片電晶體數量的方式受到影響。這短期內會影響大陸國內AI晶片的發展速度，但長期看會進一步加速國產供應鏈崛起。

關於製程節點的限制擴大至十四或十六奈米以內，大陸半導體業內人士認為影響有限，目前大陸國內十六奈米節點的產能較為充裕，影響不大。此外，智譜AI也發文表示，鑒於智譜掌握全鏈路大模型核心技術的事實，被列入實體清單不會對公司業務產生實質影響。

大陸商務部表示，美國拜登政府利用剩餘任期密集出台涉華貿易限制措施，既不理性，也極不負責任，中方對此強烈不滿、堅決反對。商務部發言人批評，拜登政府說一套做一套，靠制裁、遏制、打壓是無法阻擋中國前進步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。