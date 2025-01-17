美管制出口 陸反制 劍指成熟晶片

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國總統拜登在距離卸任不到一周，再次宣布新一輪晶片出口管制措施。對此大陸正研擬反制措施。大陸商務部昨（16）日聲稱，美國成熟製程晶片低價衝擊大陸國內市場，將依法啟動調查。同時，商務部還表示，中方將適時依法增列有關戰略資源，加強出口管制。

大陸官媒央視報導，業界有消息稱，大陸國內有關成熟製程晶片產業正遭受自美進口產品的不公平競爭，有申請反傾銷反補貼調查的訴求，並詢問商務部是否收到了相關申請。

大陸商務部發言人表示，大陸相關晶片產業反映，一段時間以來，拜登政府對晶片行業給予大量補貼，美企業因此獲得不公平競爭優勢，並對陸低價出口相關成熟製程晶片產品，損害大陸國內產業合法權益，「中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。」

據大陸商務部官網，有記者問：2025年，商務部是否會在戰略資源領域增列兩用物項並加強出口管制？大陸商務部回答稱，中方高度重視出口管制工作，注重借鑒國際通行做法，持續加強和完善出口管制體系建設，根據實際情況調整完善兩用物項出口管制清單。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關技術資料等數據。

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