海南推免稅 消費仍下滑

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。但據海口海關統計，2024年海關共監管海南離島免稅購物金額309.4億元（人民幣，下同），購物人數568.3萬人次，購物件數3308.2萬件。與2023年相比，上述三項數據均有不同程度下滑。 　　

中新社報導，為提振買氣，今年海南省政府提出，將優化離島免稅政策，引導差異化經營，加快「免稅+」行業融合，離島免稅經營主體銷售額520億元。

海南省商務廳廳長張斌16日在海南省七屆人大四次會議「廳局長通道」上受訪表示，今年海南將從多個方面提振離島免稅銷售：在優化供給方面，支持離島免稅企業引進更多國際消費品牌，讓更多中國國內潮品進入免稅店，有更多消費新品在免稅店展示和銷售。在改進服務上，海南將推進優化免稅品購買方式，擴大「即購即提」商品品類。

張斌說，今年還將加大消費券投放力度。新年伊始海南多地已開始離島免稅消費券的投放，三亞市本輪消費券將延續至春節前，每三天一輪，分四種滿減額度向市場投放。與此同時，海南各免稅店也已拉開促銷大幕，如cdf海口日月廣場免稅店推出爆品低至5折、進店領取禮品、消費滿減等活動。

鎮海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長陳鐵軍表示，今年海南將開展更多體育賽事、文化演藝活動，使其與傳統景區、商圈以及免稅購物相結合進行導流。

 海控全球精品免稅城有限公司總經理助理劉加受訪時說，2025年將推動免稅消費與國風國潮、演唱會經濟的融合，聯合航司開展「機票當錢花」主題營銷活動。

海關 消費券

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