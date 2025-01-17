陸各省最低月薪 上海1.2萬居冠

大陸近期發布最新的最低工資標準，上海最低月薪標準為人民幣2690元（下同，約新台幣1萬2105元），領先各省市。廣西、貴州、青海，最低月薪標準皆不到2000元。

第一財經報導，中國人力資源和社會保障部14日發布了最新的各省、自治區、直轄市最低工資標準情況，共有19個省份的第1檔次每月最低工資標準，在2100元及以上，其中上海以2690元領先。

根據中國「最低工資規定」，地方政府可依轄內不同行政區域制定不同的最低工資標準，制定標準需考量當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、消費者物價指數、繳納的社會保險費和住房公積金、平均工資、經濟發展水準、就業狀況等因素。依情況不同，制定最低工資標準可分為1到4個檔次。

在31個省份中，有4個省份分為4檔次，有18個省份分為3檔次，有4個省份分為2檔次，其餘5省份只有1檔次。

這份統計資料顯示中國有過半省市第1檔次的每月最低工資標準超過2100元，且多數都在2000元以上，然而包含廣西、貴州、青海在內，最低月薪標準皆不到2000元，分別為1990元、1890元、1880元。

此外，約莫半數的省份在第2檔次後的每月最低工資標準也低於2000元。

除了每月最低工資標準，這份報告也公布了最低時薪標準。以第1檔次為例，北京以26.4元最高，天津的24.4元緊接在後，上海、江蘇與浙江則以24元並列第三；排行倒數的黑龍江、海南、貴州、青海均未滿20元。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，不同地區的經濟發展和收入有明顯差異，例如大城市和縣城就有較大的差異，因此最低工資標準也會有所不同。

他表示，最低工資標準看似與大部分勞動者實際收入關聯不大，但最低工資標準調整有利於分配結構的調整，對勞動者的利益有實質性的影響。隨著最低工資標準調整，與之有關的勞動者其他待遇水準也會產生相應變動。