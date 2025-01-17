閩增三沙－台北貨運航線

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

就在日前福建省召開人大會議，發布今年工作報告，表示要加密閩台客貨運航線後，據福建官方媒體「東南網」，福建省新增一條對台貨運出口航線，為「三沙－台北」，已於昨日起自福建省寧德市霞浦縣轄下三沙鎮的港務碼頭往返兩岸。

東南網報導，15日，一艘裝載4100噸花崗岩碎粒的「福豐6」輪從寧德霞浦三沙3000噸碼頭首航，啟程前往台灣台北港。福州港口發展中心也發布，當日，陸方在三沙港務碼頭，舉辦了「霞浦三沙－台灣台北」貨運航線啟動儀式。

報導指，此次新航線的開通，為兩岸企業提供了更便捷的物流通道，降低了運輸成本，進一步推動了兩岸經濟的互動和發展。

為確保首航順利，福州海關所屬寧德海關組成工作專班，到現場指導，對接港務公司與運營企業，並辦理免徵噸稅及進出港手續等，保障快速通關。

寧德港務集團有限公司霞浦分公司經理畢磊說，海關第一時間為辦公司辦理了監管作業場所變更申請。同時，在「抵港直裝」便捷通關模式下，可以減少多次搬運和堆存環節，加快出口貨物的裝船速度，最大限度地節省裝卸和運輸成本。

報導稱，本次花崗岩碎粒出口成功，對拓展福建優勢產品市場，實現資源優化配置，提高兩岸企業的經濟效益將發揮重要作用。接下來，寧德海關將持續優化船舶監管服務，保障對台航線便捷暢通，助力寧德融入兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸融合發展。

目前，福建有多個對台貨運口岸，包括福州馬尾、江陰，和平潭、廈門、漳州等，來往我台北、基隆、桃園、台中、高雄等港。

海關 福建 航線

延伸閱讀

福建去年進出口總值1.99兆 同比增長0.8% 創新高

福建增對台貨運出口航線 寧德三沙到台北

福建去年貿易規模新高

旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發

相關新聞

陸國產GPU獨角獸集體衝刺IPO 上海沐曦啟動A股上市輔導

在美國總統拜登政府下台前密集祭出多個禁令的背景下，又有大陸GPU獨角獸企業衝刺IPO。從中國大陸證監會官網可見，沐曦積體...

陸裁定台美日歐「共聚聚甲醛」傾銷 保證金最高74.9%

中國大陸商務部16日公告，原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（ＰＯＭ）存在傾銷，擬採取臨時反傾銷措施。據大...

美加強圍堵 25陸企遭列黑名單

美國商務部工業及安全局（BIS）當地時間十五日公布晶圓廠和封裝業者在出口多數特定先進晶片前，必須先取得許可的新規，還增列...

反制晶片禁令 陸控美傾銷成熟製程晶片

美國宣布新一輪晶片出口管制措施，大陸正研擬反制措施。大陸商務部昨天表示，美國成熟製程晶片低價衝擊大陸國內市場，將依法啟動...

海南推免稅 消費仍下滑

離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。但據海口海關統計，2024年海關共監管海南離島免稅購物金額309.4億元（人民幣，...

陸各省最低月薪 上海1.2萬居冠

大陸近期發布最新的最低工資標準，上海最低月薪標準為人民幣2690元（下同，約新台幣1萬2105元），領先各省市。廣西、貴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。