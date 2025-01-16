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陸裁定台美日歐「共聚聚甲醛」傾銷 保證金最高74.9%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
去年5月19日，中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查，今天公告認定存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。（新華社）
去年5月19日，中國大陸商務部對台美歐日進口的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查，今天公告認定存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。（新華社）

中國大陸商務部16日公告，原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（ＰＯＭ）存在傾銷，擬採取臨時反傾銷措施。據大陸商務部發言人指出，美國公司被要求的保證金比率最高，達74.9%「台灣地區」公司的幅度則為3.8%-32.6%。

大陸商務部公告，調查機關初步認定，原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，故決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。

根據公告，自2025年1月24日起，進口經營者在進口被調查產品時，應向中國海關提供相應的保證金。

就保證金比率，據大陸商務部發布的發言人答記者問，裁定美國公司的幅度為74.9%、歐盟公司的幅度為42.0%、台灣地區公司的幅度為3.8%-32.6%、日本公司的幅度為33.9%-43.7%。

共聚聚甲醛（ＰＯＭ）為熱塑性塑膠原料，用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器材、醫療器具、管道管件、建築建材等領域，也是兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）零關稅項目之一。

在此之前，大陸是在去年賴總統就職前一天，於2024年5月19日，決定對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。

大陸商務部發言人稱，陸方始終本著公正、公平、公開、透明的原則，嚴格依照中國大陸相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查。

除此之外，稍早，大陸商務部發言人16日也表示，初步查明美國PVH集團存在不當涉疆行為，中方計劃於近期再次約談PVH集團。

PVH集團是美國時裝巨頭，旗下有Calvin Klein 和TOMMY HILFIGER等品牌，因抵制新疆棉，去年9月遭大陸啟動「不可靠實體清單」調查，若被列入，可能被禁止從事與中國大陸有關的進出口活動。

大陸商務部 甲醛 美國

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