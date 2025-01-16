陸國產GPU獨角獸集體衝刺IPO 上海沐曦啟動A股上市輔導

在美國總統拜登政府下台前密集祭出多個禁令的背景下，又有大陸GPU獨角獸企業衝刺IPO。從中國大陸證監會官網可見，沐曦積體電路（上海）股份有限公司於1月15日進行了IPO輔導備案，輔導機構為華泰聯合證券。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，在美國對大陸GPU產業的圍堵制裁不斷加強，美國不僅將多家GPU創企和大模型企業列入實體清單，更不斷在先進製程環節設限。在這樣的大背景下，大陸國產AI晶片企業近期開始集體衝刺IPO。在沐曦之前，燧原科技、壁仞科技和摩爾線程均進行了IPO輔導備案，並上市地均選在A股。

報導稱，這些GPU創企均已現身胡潤研究院發布的「2024全球獨角獸榜」。其中，摩爾線程的估值達人民幣255億元，排名全球261位；燧原科技估值人民幣160億元，位居全球第482位；壁仞科技的估值為人民幣155億元，排在全球495位；沐曦估值為人民幣100億元，排名全球846位。

根據沐曦的輔導公告，該公司控股股東為上海驕邁企業諮詢合夥企業（有限合夥），持股比例為22.8%，實控人為該公司創始人陳維良。按計畫，沐曦的IPO輔導將分成三個階段，而第三階段為2025年7月（輔導驗收前），這代表著該公司的IPO進程或還要持續不短的時間。

據悉，沐曦成立於2020年9月，沐曦積體電路的創始團隊中多人來自超微（AMD），例如該公司創辦人、董事長兼CEO陳維良，曾長期就職AMD，並擔任過AMD數代GPU設計及產品線的全球總負責人，官網稱其帶領團隊主導並完成15款高性能GPU產品的流片和量產。

具體從時間軸看，沐曦成立僅1個月便完成天使輪融資，隨後的一年多內相繼完成四輪融資，總金額達人民幣數十億（下同）。自2023年來，該公司又連續完成三輪融資，近一輪是去年8月的B++輪，參投方包括浦東資本、上海科創基金、湖南國創產業投資、加佳信息和啟夏資本等，但金額均未公開。