汽車補貼力度再加大？ 陸媒曝新補貼細則擬於明日發布

據財聯社報導，多位知情人士指，大陸支持汽車領域等購新補貼實施細則，計劃於17日發布。此前，大陸商務部市場運行和消費促進司司長李剛才透露，商務部本周將陸續印發2025年加力支持汽車、家電、家居裝飾和電動自行車以及手機等數位產品的購新補貼實施細則。

據IT之家報導，大陸商務部等部門於15日已經發布兩份文件，對實施手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼，以及做好2025年家電以舊換新工作予以安排，明確具體補貼品類和標準。其中，買手機等數位商品每件最高補人民幣500元，買12類家電產品每件最高補人民幣2,000元。

其中，針對個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6,000元的手機、平板、智慧手錶（手環）等3類數位產品，可享受購新補助。每人每類可補貼1件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及移動營運業者所有優惠後最終銷售價格的15%，每件最高不超過人民幣500元。各地將依該方案細化實施細則，1月20日起於大陸全國實施。

具體來看，2024年大陸官方在汽車領域推出「報廢更新」以及「置換補貼」兩種新購汽車補貼方案，相較於報廢，更多車主是透過置換的方式來獲得購車補貼。

此外，在今年1月8日，大陸國家發展改革委、財政部等部門發布了2025年汽車「以舊換新」補貼政策。報廢換新補貼方面，在2024年報廢補貼政策的基礎上，將符合資格的國四排放標準燃油乘用車，也納入可申請報廢更新補貼的舊車範圍。補貼標準為報廢後購買新能源車單台補貼人民幣2萬元、購買2.0公升及以下排氣量燃油乘用車單台補貼人民幣1.5萬元。

同時，上述新規還完善了當地汽車置換更新補貼標準，即個人消費者轉讓登記在本人名下乘用車併購買乘用車新車的，給予汽車置換更新補貼支持，購買新能源乘用車單台補貼最高不超過人民幣1.5萬元，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過人民幣1.3萬元。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻近期表示，大陸上周公布的汽車「以舊換新」政策力度，比想像中的「更慷慨」。他預估，隨著大陸購車補貼今年繼續實施，且補貼時段覆蓋全年，因此他估計今年補貼所產生的汽車消費意願和刺激效果，應較去年更大。

不過，他認為，對大陸車市而言，長遠的解決方法是擺脫通縮預期，過去幾年，汽車在大陸成為最大的通縮產品，消費者持觀望態度，且認為愈晚買愈便宜。如何讓消費者願意去消費，擺脫通縮並激發通膨預期，以及平衡整體車市供需關係，這是大陸政策制定者接下來更加需要去研究的問題。