陸稱美低價出口成熟製程晶片衝擊產業 將依法啟動調查

近日傳出大陸成熟製程晶片產業業者有申請反傾銷反補貼調查的訴求，大陸商務部發言人16日表示，對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。

央視報導，有記者詢問，業界有消息稱，大陸國內有關成熟製程晶片產業正遭受自美進口產品的不公平競爭，有申請反傾銷反補貼調查的訴求，並詢問商務部是否收到了相關申請。

大陸商務部發言人表示，大陸相關晶片產業反映，一段時間以來，拜登政府對晶片行業給予大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對陸低價出口相關成熟製程晶片產品，損害大陸國內產業的合法權益，「中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。」

此前，美國總統拜登在去年的12月底對大陸製造的成熟製程半導體發動301調查。美國商務部長雷蒙多當時表示，此一產業如果高度控制在大陸之手，可能造成國安風險，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有。」

大陸商務部當時回應，美國301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩。此前美對華301關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉。