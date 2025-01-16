景順：大陸房市溫和復甦 消費者情緒將重回正軌

面對經濟表現不如預期，中國大陸2024年12月提出放寬貨幣政策，貨幣政策立場從之前的「穩健」走向「適度寬鬆」，為14年來首次發生轉變。對此，景順中國及香港首席投資總監馬磊表示，2025年預期將推出更多支援性政策並擴大消費。

馬磊表示，2024年看到大陸官方不斷提供政策支持，這相當重要，因為它顯示政府為提振市場情緒而持續付出的努力。中央政治局於去年12月宣布，貨幣政策立場將從之前的「穩健」走向「適度寬鬆」，為14年來首次發生轉變。截至目前為止，政府一直保持支持性和循序漸進的政策，惠及包括房地產、消費等行業在內的整體經濟及股市。 預期2025年將推出更多支持性政策並擴大消費。

展望未來，馬磊表示，會有更多政策宣布和實施，貨幣和財政政策有望繼續放寬，包括循序漸進地降息及下調存款準備金率。市場預期財政赤字占GDP的比重將從3%增加至4%，較以往發生顯著改變。消費範圍持續擴大，不局限於節日或特定行業。舉例而言，2024年針對小型電器及家用電器的「以舊換新」政策獲得成功，汽車銷售額達人民幣9,200億元，家用電器銷售額達人民幣2,400億元。愈來愈多的行業正受惠於房地產市場的溫和復甦，相信消費者情緒將重回正軌。