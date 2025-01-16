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陸手機購新補貼20日開跑 消費者須配合資訊採集等工作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸全國各地將從1月20日開始陸續實施手機等數位產品購新補貼。（圖／取自央視）
大陸全國各地將從1月20日開始陸續實施手機等數位產品購新補貼。（圖／取自央視）

大陸全國各地將從1月20日開始陸續實施手機等數位產品購新補貼。大陸商務部相關負責人表示，這波補貼不是「以舊換新」，不以交舊為前提，而是在購買時就可以直接支付扣除補貼的費用，但因相關數位產品單價高、體積小、流通性強，消費者需要配合進行資訊採集和產品驗證的工作。

大陸商務部流通發展司15日晚間在官網發布《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》，隨後在16日下午召開專題新聞發布會，介紹手機、平板、智慧手錶購新補貼和家電以舊換新政策有關情況。

大陸商務部流通發展司司長李佳路表示，手機等三類數位產品補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以交舊為前提，手機等產品補貼採取支付立減方式，消費者購買手機等產品時，不論是通過線上平台還是線下實體店，都可以享受支付立減，第一時間享受到補貼的實惠。

不過因手機等產品單價高、體積小、流通性強，採取支付立減方式進行補貼，給補貼資金的監管帶來挑戰。李佳路指出，消費者在購買補貼產品後，還需要配合完成信息採集和產品驗證工作，對補貼項目、交易核銷、支付方式等環節進行交叉核對和比對驗證，確保購買人身份資訊的真實性與交易資訊真實性。

李佳路表示，為確保國家補貼資金的安全，需要消費者在購買補貼產品後配合做好必要的資訊採集和產品驗證的工作，這需要花費一定時間和精力，希望大家予以理解和配合，商務部將指導各地盡可能優化操作流程，簡化操作步驟。

大陸商務部 消費者

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