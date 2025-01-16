蘋果去年失去中國智慧型手機市場銷量王座

全球領先科技市場數據分析公司Canalys發布的最新數據顯示，美國蘋果公司去年丟失中國大陸智慧型手機市場銷量王頭銜。

據路透社報導，Canalys星期四（1月16日）發布的數據顯示，蘋果公司去年在大陸出貨量下滑17%，讓中國智慧型手機製造商Vivo和華為完成超越，將蘋果從中國市場銷量王的位置挑落。

根據數據，這是蘋果公司在中國大陸市場歷來最大的年銷量跌幅，全年四季銷量均出現萎縮，包括第四季銷量下跌25%。

Vivo去年全年在中國大陸市場的銷量達17%，華為以16%緊隨其後，蘋果僅獲得15%。蘋果手機在華銷量下滑與最新款的iPhone少了人工智能ChatGPT功能不無關係，進而削弱蘋果在中國市場的競爭力。

Canalys高級分析師朱嘉弢說：「蘋果因此寫下在中國市場最差年銷量。蘋果尖端市場地位面對多方挑戰：華為持續發布旗艦品牌，中國國內折疊手機在高價位的數量激增，以及小米和Vivo等安卓品牌通過科技創新，建立消費者忠誠度。」

在美國2019年限制美企對華為輸出科技以來，蘋果享有四年的持續增長。不過，華為在2023年8月強勁復出，通過自製晶片推出新的手機系列，去年第四季的出貨量上升24%。

蘋果通過罕見的降價方式刺激新款iPhone16手機的銷量。蘋果公司今年1月4日至7日，通過官方渠道進行四天促銷，給iPhone16系列手機降價高達500元人民幣。

中國主要電商平台也跟進各自的促銷。阿里巴巴旗下天貓商城宣布，給予最新款的iPhone16系列手機的折扣高達1000元人民幣。