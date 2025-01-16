政策加持 機構估陸2025智慧型手機出貨量將超過2.9億台

市場分析機構Canalys在16日發布報告，2024年第四季度，大陸智慧型手機市場受益於高端旺季、備貨國補、年末促銷的勢能釋放，市場增長率為5%，出貨量7,740萬台。大陸智慧型手機市場全年出貨量達2.85億台，按年增長4%，在為經歷兩年下跌後迎來復甦。Canalys並預估，大陸手機市場在2025年出貨量將超過2.9億台。

數據顯示，vivo以17%份額領跑2024年市場，出貨量達4,930萬台；華為排名第二，出貨4600萬台，按年增長37%；蘋果、OPPO、榮耀分別排名第三、第四、第五，市場份額均為15%，凸顯競爭白熱化。

單看2024年第四季度，蘋果在大陸市場的出貨數量為1,310萬台，在其傳統旺季衛冕第一，但由於大陸本土廠商的競爭，出貨按年下跌25%；vivo和華為以17%分別位列第二、第三；小米以1,220萬台的出貨排名第四，在頭部廠商中實現最高增長率29%。OPPO以1,060萬台出貨排名第五。

Canalys高級分析師朱嘉弢（Toby Zhu）表示，大陸智慧型手機市場在2024年的四個季度均在穩步回升，其增長是透過產品增值、技術革新、市場教育、需求回暖實現的結構性健康增長。在大眾市場中，榮耀、OPPO、vivo等廠商為消費者提供設計語言高端、堅固耐用又可負擔的產品；在高端市場，則有生成式AI、系統自研與重構，像華為鴻蒙OS、小米澎湃OS、自研晶片、折疊螢幕等技術創新。

分各家品牌來看，Canalys研究經理劉藝璇（Amber Liu）表示，vivo勢頭強勁，瞄準線上線下渠道機會、營運商合作，配合行銷投入及產品策略，持續鞏固入門級到中高端細分市場的地位；小米在2024年逐步修復出貨節奏，其數字系列逐代累積用戶口碑，加上其電動車產品和生態產品，得以實現連續四個季度份額增長。

展望2025年，Canalys研究分析師鐘曉磊（Lucas Zhong）預測，大陸智慧型手機市場出貨量將超過2.9億台，而大陸政府在1月宣布包含智慧型手機在內的全國補貼政策，為市場今年的增長打下基礎，廠商已陸續著手供應的前期準備。在產品體驗方面，消費者在各價位段的產品都將能夠得到進一步的體驗升級，例如更耐久的電池、輕薄的機身、創新的產品形態等。