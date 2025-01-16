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傳抖音開放國際註冊 相關人士指消息不實

中央社／ 上海16日電

隨著TikTok不賣就必須在美國下架的大限即將於19日到期，有消息稱抖音已開放國際註冊，對此，知情人士表示否認。抖音集團副總裁也表示「有海外IP不代表是海外註冊用戶」。

陸媒科創板日報今日報導，有消息稱，抖音現已開放國際註冊，目前已可以在抖音滑到大量IP屬地顯示為美國、英國、俄羅斯、泰國等地的用戶影片。報導引述知情人士指出，抖音有海外用戶和開放註冊沒有關係，抖音目前「沒放開海外註冊」。

今日抖音集團副總裁李亮也在微博發文表示，有海外IP不代表是海外註冊用戶。「我們發現，這一波有很多人渾水摸魚，搬運視頻（影片）仿冒外國用戶，尤其是一些黑產團伙想借機漲粉養號。這些帳號鑒別起來有一些難度，這幾天我們在積極治理，目前已經處置了1萬多個仿冒外國用戶的帳號」。

香港星島日報報導，在抖音註冊頁面上，海外手機號註冊的界面以前就存在，可以透過下拉式選單顯示使用其他國家手機號碼註冊的選項。然而即使透過美國手機號碼註冊，也會在實名認證的步驟註冊失敗。

抖音按照中國「網絡安全法」和「互聯網用戶賬號信息管理規定」要求，註冊時需落實真實身份資訊認證義務。

中國博主鞭牛士使用美國手機號碼進行測試，註冊過程中需要實名認證，但是接受認證的證件類型中，沒有美國身分證認證的選項。之所以出現多國手機號註冊的選項，應該是為了這些國家的中國留學生所設計。

手機號碼 抖音 美國

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