是否擔心大陸營收下滑 黃仁勳神回：只關注照顧好客戶
輝達執行長黃仁勳15日抵達深圳，並前往分公司參加年會活動時，被問到是否擔心在大陸市占減少。他回應：「我們只關注照顧好我們的客戶，我在這裡和同事們一起享受春節。」
快科技報導，根據影片顯示，黃仁勳此行身著黑色夾克外套，內搭黑色打底衫，並未像以往出席發佈會等公開場合一樣，身著標誌性的黑色皮衣外套。
黃仁勳自15日抵達深圳，16日到台中，預計下午3時半，為矽品潭科廠揭牌。
值得關注的是，有外界評論黃仁勳此行時機很微妙。近期，美國對輝達AI晶片的海外銷售實施了新的限制措施，與此同時，大陸方面正對該公司展開潛在的反壟斷違規調查。
這些不利因素可能或許會對輝達在大陸業務構成挑戰，儘管該公司在大陸的業務利潤豐厚且表現出持續擴張的意願。
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