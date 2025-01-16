緩解春節前流動性緊張 中國央行向銀行體系大量注資
中國人民銀行（中國央行）15日向銀行體系注入接近創歷史水平的短期資金，幫助滿足現金需求，緩解春節前流動性緊張。
美媒華爾街日報報導，中國央行在日常公開市場操作中通過7天期逆回購向市場注入人民幣9595億元（下同，約新台幣4.3兆元）的現金。根據數據提供商萬得（Wind）數據，這是有記錄以來通過該機制進行的規模第二大資金注入。
中國央行在公告中稱，此舉是為對沖中期借貸便利（MLF）到期、稅期高峰、春節前現金投放等因素的影響，保持銀行體系流動性充裕。報導指出，萬得的數據顯示，1月份共有人民幣9950億元的中期借貸便利到期。
春節前對現金的需求通常會增加，因為消費者會提取現金購買商品，為中國最重要的節日做準備。
中國央行官員多次承諾進一步放鬆貨幣政策，經濟學家預估，中國央行將下調金融機構存款準備金率，這將有助於補充金融系統的流動性。
報導指出，15日的流動性注入行動正值中國央行加大力度支撐受挫的人民幣。面對美元的全線強勢，以及對美國可能加徵關稅的擔憂，人民幣走軟，這引發外界擔心中國央行在向經濟體提供充足流動性方面會感到束手束腳，貨幣寬鬆政策可能會進一步加大人民幣匯率的下行壓力。
報導表示，經濟學家仍預期中國央行今年將採取更大的政策行動，不過許多經濟學家表示，要實現顯著的經濟改善，還需要財政政策發力配合。
中國央行去年推出一些重大政策調整，包括貨幣政策立場轉向「適度寬鬆」。
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