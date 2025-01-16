福建增對台貨運出口航線 寧德三沙到台北

就在日前福建省召開人大會議，發布今年工作報告，表示要加密閩台客貨運航線後，據福建官方媒體「東南網」，福建省新增一條對台貨運出口航線，為「三沙－台北」，已於昨日起自福建省寧德市霞浦縣轄下三沙鎮的港務碼頭往返兩岸。

東南網是由中共福建省委宣傳部主管、福建日報報業集團主辦的福建官方新聞網站。

據報導，15日，一艘裝載4100噸花崗岩碎粒的「福豐6」輪從寧德霞浦三沙3000噸碼頭首航，啟程前往台灣台北港。福州港口發展中心也發布，當日，陸方在三沙港務碼頭，舉辦了「霞浦三沙－台灣台北」貨運航線啟動儀式，寧德副市長陳怡出席。

報導指，此次新航線的開通，為兩岸企業提供了更便捷的物流通道，降低了運輸成本，增強了供應鏈的穩定性，進一步推動了兩岸經濟的互動和發展。

為確保首航順利，福州海關所屬寧德海關組成工作專班，到現場指導，對接港務公司與運營企業，並辦理免徵噸稅及進出港手續等，保障快速通關。

寧德港務集團有限公司霞浦分公司經理畢磊說，海關第一時間為辦公司辦理了監管作業場所變更申請。同時，在「抵港直裝」便捷通關模式下，可以減少多次搬運和堆存環節，加快出口貨物的裝船速度，我們可以更加靈活地安排生產和運輸計劃，最大限度地節省裝卸和運輸成本。

報導稱，本次花崗岩碎粒出口成功，對拓展福建優勢產品市場，實現資源優化配置，提高兩岸企業的經濟效益將發揮重要作用。接下來，寧德海關將持續優化船舶監管服務，保障對台航線便捷暢通，助力寧德融入兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸融合發展。

目前，福建有多個對台貨運口岸，包括福州馬尾、江陰，和平潭、廈門、漳州等，來往我台北、基隆、桃園、台中、高雄等港。