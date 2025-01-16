美網友湧入小紅書 平台「早C晚A」遇巨大內容審核壓力

隨著TikTok禁令生效不到一周，大量美國TikTok創作者和使用者持續湧入大陸社群平台小紅書，開啟該平台「早C（Chinese）晚A（American）」模式。不過美國網友也注意到大陸平台對用戶發布的言論會有更多限制，據傳小紅書目前也因巨大流量，面臨到龐大的內容審核壓力。

財新網報導，過去兩天，小紅書持續佔據美國蘋果和google應用商店免費App榜首，小紅書上出現更多從TikTok遷移而來的美國創作者和使用者的產出內容。截至目前，小紅書上帶有#tiktokrefugee標籤的筆記瀏覽量已經超過3.4億、討論超過738萬；#tiktok標籤的筆記也有15.6億瀏覽和971.8萬討論。

外國用戶透過翻譯軟體和AI助手等工具使用小紅書，仍在適應不同平台生態。在一個集中了50名「TikTok難民」的小紅書群組聊天中，有創作者帳戶因為發布內容觸發平台審核紅線而被凍結，一名美國創作者評論「這是個在中國運營的APP，所以對用戶發布的內容有更多的限制和規則」。

財新指出，小紅書目前內外部員工數量約為1.5萬人，其中超過5,000人是內容審核人員，對於小紅書來說，「TikTok難民」湧入雖帶來巨大流量，也帶來巨大內容審核壓力。有消息稱，小紅書在隔離海內外IP以控制風險。

也有大陸的小紅書使用者在平台上用英文介紹，關於小紅書發布內容的規則以及注意事項，幫助新進駐的用戶適應平台。截至目前，小紅書並未回應對「TikTok難民」湧入採取什麼政策措施。