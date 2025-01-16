應對川普新局 學者：大陸將見招拆招拉攏美國盟友

美國新任總統川普即將上任，學者認為，川普的個性比詭譎多變的世界經濟，還要更詭譎多變，恐擾亂世界貿易秩序。若川普接下來要對大陸發起關稅戰，大陸將採「見招拆招，拉攏美國盟友」策略。

由中華經濟研究院主辦、2024年中華財經高峰論壇成員、中華財經策略協會協辦「2025應對川普新局，風險與契機」論壇，討論2025年全球經濟走向趨勢，以及台灣經濟成長之課題與挑戰。

中華經濟研究院董事長曹添旺16日表示，今年全球的總體經濟形勢，焦點都聚焦在川普，因為川普對於移民以及降稅等政策，讓美國乃至全球的經濟都帶來新的挑戰。

中華經濟研究院副院長王健全指出，川普的個性，比詭譎多變的世界經濟，還要更詭譎多變，尤其川普的「讓美國強大」立場鮮明，不顧對世界影響，加上減稅政策或是大幅降息的速度，都恐擾亂世界貿易秩序。

王健全認為，川普說要讓美國再次偉大，台灣應努力主張「沒有台灣絕對不行」，因為美國要重振製造業，需要供應商、通路商、零組件等助力，而台灣供應鏈完整，如果沒有台灣協助，美國製造業難以成功。

由於川普上任後將對大陸發起關稅戰，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，大陸會以人民幣貶值來因應，但越南、台灣、日本、南韓等地貨幣也會有壓力，因為這些貨幣跟人民幣相關聯動系數很高。

林啟超認為，川普2.0與1.0最大不同，是更鼓勵企業在美國投資。「貿易戰是幌子，真正的目的是，美國希望拉開與大陸的科技距離。」

林啟超還表示，川普供應鏈2.0與1.0不同之處，是希望貿易夥伴增加對美採購，減少大陸進口，然而美國聯準會降息幅度不如預期，屆時美元利率和匯率「雙率」將先在高位，且各國執政當局這4年會非常辛苦，因為政局擺盪風險也跟著提升。

若川普接下來要對大陸發起關稅戰，林啟超認為，大陸將採「見招拆招，拉攏美國盟友」策略，川普宣布課稅，大陸一定會對美國反制，否則難以向百姓交代，此外還要拉攏美國盟友，弱化美國在全球的影響力。

合作金庫證券投資顧問公司董事長徐千婷表示，今年大陸經濟面臨多重挑戰，包括美中貿易戰、物價面臨通縮威脅、內需與房市疲弱，政策刺激效果不彰。

但相較之下台灣經濟將逐季走高，徐千婷指出，尤其 ＡＩ需求挹注投資、出口雙引擎，資訊電子產業將引領台灣產業動能，受惠於ＡＩ技術商機擴大，包含ＡＩ手機邊緣式運算與資料中心等終端運用。