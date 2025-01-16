美增25個中國實體 美商務部長：持續主動應對新興威脅

美國商務部工業及安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）15日發布公告，在實體清單中分兩批、共增加25個中國實體，包括智譜和算能等中國公司，美國供應商在未事先獲得特殊許可證的情況下將被禁止向這些實體出貨。智譜對此回應稱，該決定缺乏事實依據，對此強烈反對。

BIS在15日發布數篇新聞稿。一篇新聞稿中公布兩項新規，一項更新先進計算半導體的出口管制，並將14家中國實體和2項新加坡實體列入實體清單，其中1家是從事高端晶片封裝測試業務的渠梁電子，另外13家是智算晶片公司算能科技及其子公司。

另一份新聞稿中，BIS宣布將11家中國實體列入實體清單。新聞稿稱，智譜及其子公司十個實體，藉由開發和整合先進人工智慧研究，促進中國軍事現代化；科益虹源則是因為參與中國先進節點製造設施的光刻技術開發，該技術將使中國能夠自主生產用於軍事最終用途的先進半導體。

美國商務部長雷蒙多（Gina M. Raimondo）在公告中指出，此舉將確保向中國一樣試圖繞過美國法律並削弱美國國家安全的國家「失敗」，她指出，「為保障國家安全，我們會繼續採取限制取得先進半導體、積極執行規則和主動應對新興威脅的作法」。

美國商務部工業和安全部副部長埃斯特維茲 (Alan F. Estevez) 表示，拜登政府致力於防止美國先進技術的濫用，並遏制中國軍民融合引發的國家安全擔憂。通過加強盡職調查要求，要求代工廠負責核實其晶片沒有被轉移到受限制實體。

據路透報導，算能科技會引發關注，是因為該公司向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰910B處理器（Ascend910B）中發現的晶片相符。

智譜則在15日晚間發布聲明稱，這一決定缺乏事實依據，公司對此表示強烈反對。智譜稱，鑒於公司掌握全鏈路大模型核心技術的事實，被列入實體清單不會對公司業務產生實質影響。智譜有能力也將更專注地為用戶和夥伴提供世界一流的大模型技術、產品和服務。同時公司將繼續參與全球人工智能競爭，堅持最高安全標準和公平、透明、可持續原則，推動人工智能技術發展。