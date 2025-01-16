中國各地兩會開幕 分析：凸顯擴內需釋穩增長訊號

中國各省進入「地方兩會」時間。第一財經報導，從各地兩會透露的訊息觀察，擴大內需被凸顯，儘管當前中國經濟運行受到干擾並有波動，但各地在經濟發展預期上釋出穩增長訊號。

經濟成長目標是經濟發展預期的體現。針對穩增長，多地明確提出2025年GDP成長目標，廣東、北京、上海、天津、廣西、黑龍江等地2025年GDP預期成長為5%左右。

河北提出成長5%以上，福建提出成長5%至5.5%，浙江、湖南、吉林提出成長5.5%左右，內蒙古、海南則提出成長6%左右或以上。

中國銀行研究院此前發布的報告顯示，在宏觀政策加力顯效的背景下，預計2025年全國GDP成長5%左右。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴預計，2025年中國全國經濟成長指標應該定在5%左右。這代表預期引導，同時也是信心表達，是確保到2035年基本實現現代化目標的要求。

報導提到，2024年12月召開的中央經濟工作會議上，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」被擺在2025年重點任務首位。因此，今年地方兩會的政府工作報告中，擴大內需在更加突出的位子。

上海的政府工作報告將大力提振消費放在2025年重點工作的首要位置。報告提出，要辦好「五五購物節」、「上海之夏」國際消費季、上海旅遊節、國際光影節等重大促消費活動。

浙江省明確提出，要提振和擴大消費，切實增強消費促發展基礎作用，培育壯大首發經濟、銀髮經濟、會展經濟、演藝經濟、賽事經濟，提升商圈經濟、夜間經濟的規模和效益，打造更多精品項目、爆款IP。擴大生活性服務消費，營造放心消費環境。推動入境遊加快復甦，全面提升境外遊客「吃住行遊購娛」便利度。

報導提到，投資是內需另一種要面向。經濟大省廣東提出，要狠抓重大項目建設。今年安排省重點建設項目1500個、年度計劃投資人民幣1兆元（下同，約新台幣4.5兆元）。交通方面，將建成廣湛高鐵、廣佛東環城際、廣州白雲機場三期、深圳機場三跑道等交通項目，並開工建設多個高速公路出省通道。

今年海南正值「封關運作、擴大開放」之年。海南提出今年固定資產投資成長8%以上，而去年海南固定資產投資增速為6.5%左右，對比之下今年目標明顯提速。