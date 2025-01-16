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搶救青年失業率 陸教育部推「寒假促就業暖心行動」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
為化解青年失業的問題，大陸教育部近日推出從寒假就開始協助2025年大學畢業生的就業活動。圖為武漢就業招聘會。（中新社）
為化解青年失業的問題，大陸教育部近日推出從寒假就開始協助2025年大學畢業生的就業活動。圖為武漢就業招聘會。（中新社）

為化解青年失業的問題，大陸教育部近日推出從寒假就開始協助2025年大學畢業生的就業活動。新華社報導，大陸教育部為推動各地各大學充分利用寒假窗口期，進一步提升就業指導服務，日前印發通知，部署各地各大學深入進行2025屆大學畢業生「寒假促就業暖心行動」。大陸人力資源社會保障部也在日前印發通知，要求聚焦大學畢業生等青年群體的就業活動。

公告指出，本次行動以「就業服務不斷線 寒假暖心促就業」為主題，通過精準推送就業職缺、精細做好就業指導、精心進行就業幫扶、積極展開就業實習等四項活動，全力促進大學畢業生就業。各地各大學要結合本地本校情況，精心謀劃部署，細化工作方案，堅持寒假就業服務不斷線，確保「暖心行動」取得實效。

大陸人力資源社會保障部也在13日印發通知「部署開展2025年全國公共就業服務專項活動」，其中一項行動要聚焦大學畢業生等青年群體，接續實施春秋兩季的全國城市聯合招聘大學畢業生專場活動、百日千萬招聘專項行動、大學畢業生等青年就業服務攻堅行動、全國人力資源市場大學畢業生就業服務專項行動、中央企業面向西藏青海新疆大學畢業生專場招聘等6項活動，提供政策落實、權益保護、困難幫扶等服務，促進大學畢業生等青年就業創業。

根據大陸國家統計局統計資料顯示，去年11月大陸全國城鎮非在校生的16至24歲青年失業率為16.1%，連續3個月下降。此外，大陸11月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.7%，按月降0.1個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.8%，按月持平。

失業 寒假 青年

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