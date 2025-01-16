比亞迪結盟叫車平台Grab

大陸電動車大廠比亞迪持續布局海外事業版圖，近日宣布與東南亞叫車平台Grab合作，為東南亞各地的Grab司機合作夥伴提供多達五萬輛比亞迪電動車，以及支援Grab司機最具競爭力的價格租用比亞迪車輛並獲得融資。這項合作包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等多個市場。

《IT之家》報導指，透過此次合作，Grab和比亞迪希望通過已最具競爭力的價格向其合作夥伴和司機提供比亞迪汽車，並為車輛電池提供更長的保修服務，從而推動東南亞交通運輸行業電氣化發展。

此外，新加坡《聯合早報》表示，Grab還將與比亞迪開展合作促進車輛與Grab平台、服務之間的物聯網深度集成，包括導航和路線規劃優化、數據演算法等方面。

2024年比亞迪海外銷售量為41.7萬輛，主要集中在巴西、泰國、澳洲、以色列等四個國家。近期，比亞迪還在持續擴張海外市場，本月16日將在南韓舉行發表會，正式進軍南韓乘用車市場。