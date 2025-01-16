華為美國專利數 排第五

全球權威專利服務機構IFI Claims近期發布最新統計報告顯示，經歷四年下滑後，2024年美國專利授權量開始回升，年增3.8%，達到32萬4,043件。在前20名中僅有兩家大陸企業，分別是排名第五的華為與排名12的面板大廠京東方。

IFI Claims追蹤來自美國專利商標局 (USPTO) 以及全球其他專利頒發機構的數據。IFI將其世界領先的數據轉化為年度美國成長最快技術50強和十強專利排名。

從國別排名觀察，IFI Claims官網日前發布訊息指出，儘管美國公司獲得的專利數量最多（143,382件），但有56%的美國專利是由美國海外的公司獲得的；日本公司獲得了43,364件專利，位居第二；中國大陸獲得28,258件專利排名第三。

而在專利授權量排名前十國家中，有八個國家的專利數量有所上升。從成長率來看，截至目前中國大陸增幅最大，比2023年成長32%；瑞士的成長率排名第二，成長了21%。值得注意的是，只有美國和台灣下降，分別下降了4%和5%。

從排名前50公司來看，進入榜單的陸企還有排名42的長鑫存儲、排名46的騰訊、排名47的OPPO等三家。綜觀全榜單，排名前四為三星、台積電、高通與蘋果。

華為專利數排名上升六位。此前據世界知識產權組織發布的統計報告，2023年華為在PCT國際專利申請數量上穩居第一，達到了6,494件，超越當時第二名的三星（3,924件）以及第三名的高通（3,410件）。

京東方排名上升三位，且連續第七年躋身全球TOP20，為半導體顯示領域唯一一家中國企業。快科技報導，京東方方面表示，截至2024年已累計自主專利申請超10萬件，其中柔性OLED相關專利申請已超三萬件。年度新增專利申請中，發明專利超90%，海外專利超33%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等多個國家和地區。