TikTok將主動關閉美國App 預計19日暫停服務

外電報導稱社交平台TikTok計劃於本周日（19日）關閉針對美國用戶的App。近期許多自稱「TikTok難民」的美國用戶紛紛轉戰小紅書。

另外，有消息稱，小紅書緊急招聘英文內容審核員，且為掌握這波流量，自13日當天開始加班針對外國用戶做功能優化。但前述消息都未獲TikTok與小紅書官方回應。

路透昨（15）日轉述The Information報導指出，除非美國最高法院介入阻止禁令，否則TikTok計劃在19日，即聯邦禁令生效之日，關閉其針對美國用戶的APP。

報導引述知情人士消息稱，TikTok沒有選擇允許已下載用戶繼續使用，而是突然關閉應用，目的在向所有用戶展示禁令的影響。根據計畫，當用戶嘗試打開TikTok應用時，將會看到彈出訊息，指引他們前往一個介紹禁令訊息的網站。

根據美方去年通過的法律，除非TikTok從大陸母公司字節跳動剝離，否則該應用將於1月19日在美國被禁。而如果美國最高法院若在19日前未阻止該法律實施，包括蘋果或谷歌的應用商店將禁止新下載TikTok，現有用戶仍可以在一段時間內繼續訪問該應用，但由於其他公司將被禁止向TikTok提供支持，其服務將降級並最終停止運作。

而部分擔憂TikTok被關閉的美國用戶則轉移陣地至大陸另一社交平台小紅書。截至13日，小紅書已經登頂蘋果應用商店下載榜。英國衛報引述應用數據研究公司Sensor Tower估計，本周小紅書在美國下載量年增超過200%。

而小紅書也正努力要接住這波流量。大陸近期網上流傳一張圖片，小紅書招聘英文內容審核員，工作地點位於武漢，月薪人民幣7,000元至9,000元，一年13薪（13個月薪資）。不過該圖片真偽尚未獲得官方證實。

經濟觀察網報導，一位接近小紅書的人士透露，小紅書內部團隊正在針對外國用戶做功能優化，他們希望努力承接這波流量。同時，合規、安全相關的團隊也同步開展工作，用戶或許很快能體驗到新功能。

另據英媒《衛報》引述兩名熟悉該公司消息人士稱，小紅書團隊正在努力尋找方法來調整英語內容，並構建英漢翻譯工具。