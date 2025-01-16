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陸醫療器械歐盟擬開鍘 可能禁止參與公共採購標案

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
歐盟執委會表示，歐盟的醫療器械供應商在中國大陸未獲公平參與公開招標機會，擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外。（路透）
歐盟執委會表示，歐盟的醫療器械供應商在中國大陸未獲公平參與公開招標機會，擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外。（路透）

歐盟與大陸之間在電動車關稅問題尚未解決之際，歐盟執委會近日再認定，歐盟醫療器械供應商沒有獲得公平參與在中國大陸公開招標的機會，這可能導致大陸供應商在歐洲受到限制，擬將大陸投標者排除在歐盟公共採購市場之外。

綜合《南華早報》及路透報導，歐盟在調查中發現，大陸在醫院和招標條件中，採取偏袒大陸設備的措施，導致以盈利為目的的公司無法提供異常低的報價。歐盟執委會擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外，或在五年內對投標扣分，以解決其所描述的歧視問題。

歐盟委員會目前正在考慮應該採取哪些懲罰性措施。依據「國際採購工具」，歐盟需要首先與中方磋商，但根據該文件的條款，它最終可能會「限制或排除大陸投標人參與歐盟政府合約」。

2024年歐盟決定對進口中國大陸電動汽車加徵進口關稅，導致歐盟與大陸關係緊張。北京揚言要提高對歐盟生產的白蘭地、豬肉進口關稅；大陸對歐盟醫療設備製造商的歧視性做法，可能會進一步加劇雙方緊張關係。

2024年4月，歐盟首次使用「國際採購工具」調查醫療器械相關招標活動，「國際採購工具」是歐盟在2022年通過的一項法律文件，主要在促進國際公共採購市場的互惠准入。

歐盟委員會14日發布報告稱，有明確證據表明中國大陸以不公平和歧視性的方式，限制歐盟醫療設備製造商參與政府採購，涉及的設備包括X光機、植入物、助聽器、拐杖、繃帶和假牙。

根據歐盟規定，一旦調查發現有不公平的行為，歐盟可以限制甚至排除中國大陸企業，進入由27個成員國組成的歐盟公共採購市場。

彭博報導，大陸鼓勵本國醫院多用國產設備做法，可追溯到2015年大陸國務院的決定；最近二至三年，包括安徽在內省分，已採取措施，幫助陸企獲得更多機會，為境內醫院提供設備，這是「中國製造2025」規劃一部分。

歐盟 電動汽車

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