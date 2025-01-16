吉林省琿春綜合保稅區 貿易額首破百億人民幣
吉林省第十四屆人民代表大會第四次會議14日在長春開幕，吉林省政府工作報告中明確提出，支持琿春海洋經濟發展示範區建設，促進琿春與東北亞地區港口城市互聯互通。
中新社報導，吉林省地處東北亞經濟圈的核心地帶，是大陸向北開放的重要窗口，通過該省最東端城市琿春可到俄羅斯、北韓、南韓東海岸、日本西海岸及經北冰洋航線到達北歐等地。中歐班列、內貿外運航線等均經此出境。
近年來，琿春與東北亞地區各國經濟往來密切。2024年琿春海洋經濟發展示範區地區生產總值超過50億元（人民幣，下同），同比增長10%；琿春綜合保稅區貿易額首次突破100億元大關。
根據琿春市官方消息，今年當地將啟動琿春口岸智慧化項目，建設琿春南站配套鐵路專用線，以提升海洋班列、郵政專列等貨運通道運輸能力。琿春官方表示，今年將深化與寧波舟山港、上海港、青島港等大型港航集團合作。
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