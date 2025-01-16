福建去年貿易規模新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福州海關14日通報，2024年福建省進出口總值1.99兆元（人民幣，下同），同比增長0.8%，貿易規模創歷史新高；其中，出口1.24兆元，同比增長5.3%。

中新社報導，福建對主要貿易夥伴進出口持續增長。2024年，福建省對東協進出口4473.6億元，同比增長8.4%；對美國進出口2841億元，同比增長12%；對日本進出口726.4億元，同比增長1.8%。同期，福建對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）其他成員國進出口7007.3億元，同比增4.1%。

報導指，福建作為台胞台企登陸第一家園政策效應充分顯現，閩台經貿合作更為密切。2024年閩台貿易額944.2億元，同比增4.2%。

民營經濟是福建省經濟的特色所在、活力所在、優勢所在。2024年，福建民營企業進出口比重進一步提升。統計顯示，2024年，福建省民營企業進出口1.19兆元，同比增長3.3%，占同期福建省外貿進出口總值的59.9%，比重較2023年提升1.5個百分點；同期，在閩外商投資企業進出口4102.4億元，同比增長5.9%。

2025年福建將支持企業拓展全球市場，深度融入高質量共建一帶一路，積極對接RCEP等區域合作。2025年福建省政府工作報告提出，福建將搭建海外服務平台，支持龍頭企業、特色產業、優質產品組團出海、抱團取暖，積極開拓東協、中亞、中東、東歐、非洲、拉美等市場。

東協 福建

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