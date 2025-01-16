重慶3大兆級產業集群 投資近400億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據重慶市發展改革委消息，2024年，重慶3大兆級主導產業集群重點項目完成投資392.7億元（人民幣，下同）。

中新社報導，重慶是中國大陸重要現代製造業基地，目前正聚力提速打造智能網聯新能源汽車、新一代電子資訊製造業、先進材料3大兆級主導產業集群。

2024年重慶智能網聯新能源汽車產業補鏈強鏈，重點項目完成投資91.5億元，完工投產長安汽車渝北工廠置換及綠色智能升級、兩江龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套等20個項目；加快建設合川新能源汽車零部件暨工裝模具產業園、九龍坡新能源與智能網聯汽車開發試驗中心等16個項目。 　　

重慶新一代電子資訊製造業提質升級，2024年重點項目完成投資133.8億元，完工投產兩江欣暉矽及碳化矽部件、大渡口海康威視科技園三期等13個項目；加快建設相關半導體生產線等19個項目。 　　

目前，重慶先進材料產業正持續壯大，2024年重點項目完成投資167.4億元，完工投產長壽年產75萬噸高端金屬材料、榮昌華陽耐火絕熱保溫節能材料生產等19個項目；加快建設涪陵華峰年產138萬噸功能性新材料一體化產業鏈、豐都玻璃纖維及高性能復合材料智能製造產業基地等34個項目。對於位西部內陸的重慶來說，開放通道建設也是重點。

2024年，重慶被賦予打造大陸內陸開放綜合樞紐的定位。重慶市發展改革委介紹，過去一年，重慶不斷提升開放通道和平台能級，實施重點項目83個，完成投資1430.5億元。

此外，重慶江北國際機場T3B航廈基本建成，第四跑道建成投用，成為繼北京大興國際機場、上海浦東國際機場之後中國大陸第三個擁有4條跑道的機場，進一步增強了重慶的國際航空樞紐功能。

材料 機場

延伸閱讀

直接割斷繩下墜...大陸重慶遊樂園笨豬跳新玩法爆紅 7至70歲都玩得？

台達電銀彈上膛 擴產更有底氣

重慶商圈觀賞魚狂翻肚 死魚裝20幾袋 因他忌妒魚主這事

美網友：重慶林火8天撲滅 洛杉磯不能？ 央視：人禍澆油

相關新聞

TikTok將主動關閉美國App 預計19日暫停服務

外電報導稱社交平台TikTok計劃於本周日（19日）關閉針對美國用戶的App。近期許多自稱「TikTok難民」的美國用戶...

習近平：中歐經濟 共生關係

大陸國家主席習近平近日與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通電話時表示，中國大陸和歐盟有著強大的「共生」...

反制美對台軍售 大陸連兩日公布美企「不可靠實體清單」

美國政府換屆前夕，大陸商務部14、15日連續二日以參與美國對台軍售為由，宣布將美國企業列入「不可靠實體清單」。14日有7...

傳華為手機將重回全球市場 時隔五年進軍60國

在經歷美國五年封殺後，業界傳出華為手機正計畫重回全球市場，進軍60個國家和地區。

小米進軍韓國 推出手機、電視等五種產品…沒有電動汽車

小米正式進軍韓國市場，小米韓國分公司15日在首爾鐘路區的四季酒店舉行公司成立後的首場記者座談會，向媒體和公眾詳細介紹了小...

搶抓新動能 天津衝跨境電商+產業帶

天津市長張工14日表示，2024年，天津全力擴大對外開放，推進自貿試驗區提升行動，對接國際高標準經貿規則試點任務全部完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。