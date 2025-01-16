聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟控陸醫材採購歧視 揚言反制

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

歐中貿易緊張之際，歐盟委員會十四日再認定北京當局在醫療器材公共採購市場中嚴重歧視歐洲企業，揚言採取「果斷行動」反制，為後續限制大陸參與歐盟公開招標的潛在行動埋下伏筆。

歐盟去年四月首次動用二○二二年通過的「國際採購工具」（ＩＰＩ），對大陸醫療器材之政府採購市場啟動調查，指出有明確證據顯示，大陸以不公平與歧視性措施，限制歐盟醫療設備生產商准入，涉及範圍廣泛的產品，包括Ｘ光機、植入性醫材、繃帶、輪椅等。

歐盟貿易專員塞夫柯維奇表示，歐盟已準備好採取果斷行動，以捍衛公平競爭的環境，支持公平競爭，但他強調將以對話作為解決問題的首要途徑。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，大陸主張透過對話磋商解決貿易爭端，希望歐方和中方相向而行，恪守市場開放承諾和公平競爭原則，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

值得注意的是，新華社報導，大陸國家主席習近平十四日與歐盟理事會主席柯斯塔通電話時說，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，已經形成強大的「經濟共生關係」，喊話歐盟成為可以信任的合作夥伴。柯斯塔說，願和中方通過對話磋商妥善處理經貿分歧。

兩人通話後，美國之音報導，今年是大陸與歐盟建交五十周年，雙方計畫今年在布魯塞爾舉行高峰會。郭嘉昆表示，這是中國最高領導人和新一屆歐盟機構領導人首次接觸，期待和歐方共同努力，推動中歐關係實現新的更大發展。

歐盟 經貿 關係

延伸閱讀

國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

歐盟再出招！擬限制陸醫療器械供應商 參與公開招標

西班牙打炒房 非歐盟買家徵稅12%擬調高至100%

習近平與歐盟理事會主席通話 強調中歐經濟關係「共生」

相關新聞

TikTok將主動關閉美國App 預計19日暫停服務

外電報導稱社交平台TikTok計劃於本周日（19日）關閉針對美國用戶的App。近期許多自稱「TikTok難民」的美國用戶...

習近平：中歐經濟 共生關係

大陸國家主席習近平近日與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通電話時表示，中國大陸和歐盟有著強大的「共生」...

反制美對台軍售 大陸連兩日公布美企「不可靠實體清單」

美國政府換屆前夕，大陸商務部14、15日連續二日以參與美國對台軍售為由，宣布將美國企業列入「不可靠實體清單」。14日有7...

傳華為手機將重回全球市場 時隔五年進軍60國

在經歷美國五年封殺後，業界傳出華為手機正計畫重回全球市場，進軍60個國家和地區。

小米進軍韓國 推出手機、電視等五種產品…沒有電動汽車

小米正式進軍韓國市場，小米韓國分公司15日在首爾鐘路區的四季酒店舉行公司成立後的首場記者座談會，向媒體和公眾詳細介紹了小...

搶抓新動能 天津衝跨境電商+產業帶

天津市長張工14日表示，2024年，天津全力擴大對外開放，推進自貿試驗區提升行動，對接國際高標準經貿規則試點任務全部完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。