歐盟控陸醫材採購歧視 揚言反制

歐中貿易緊張之際，歐盟委員會十四日再認定北京當局在醫療器材公共採購市場中嚴重歧視歐洲企業，揚言採取「果斷行動」反制，為後續限制大陸參與歐盟公開招標的潛在行動埋下伏筆。

歐盟去年四月首次動用二○二二年通過的「國際採購工具」（ＩＰＩ），對大陸醫療器材之政府採購市場啟動調查，指出有明確證據顯示，大陸以不公平與歧視性措施，限制歐盟醫療設備生產商准入，涉及範圍廣泛的產品，包括Ｘ光機、植入性醫材、繃帶、輪椅等。

歐盟貿易專員塞夫柯維奇表示，歐盟已準備好採取果斷行動，以捍衛公平競爭的環境，支持公平競爭，但他強調將以對話作為解決問題的首要途徑。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，大陸主張透過對話磋商解決貿易爭端，希望歐方和中方相向而行，恪守市場開放承諾和公平競爭原則，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

值得注意的是，新華社報導，大陸國家主席習近平十四日與歐盟理事會主席柯斯塔通電話時說，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，已經形成強大的「經濟共生關係」，喊話歐盟成為可以信任的合作夥伴。柯斯塔說，願和中方通過對話磋商妥善處理經貿分歧。

兩人通話後，美國之音報導，今年是大陸與歐盟建交五十周年，雙方計畫今年在布魯塞爾舉行高峰會。郭嘉昆表示，這是中國最高領導人和新一屆歐盟機構領導人首次接觸，期待和歐方共同努力，推動中歐關係實現新的更大發展。