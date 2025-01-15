美擬列管晶片 陸商務部：打壓無法阻擋中國前進

美國總統拜登卸任之際，頻繁祭出對陸經貿措施，包括擬採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。大陸商務部今天深夜回應表示，中方將採取措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益，強調靠制裁、遏制、打壓無法阻擋中國前進。

大陸商務部發言人指出，一段時間以來，拜登政府利用剩餘任期密集推出涉華貿易限制措施，以所謂國家安全等為由，不斷升級對華半導體出口管制，限制中國網路聯車軟體硬體及整車在美國使用，對中國等國家的無人機系統發起資訊通信技術與服務安全審查，制裁多家中國企業。此外，還將多家中國實體列為「惡名市場」。

大陸商務部發言人說，中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸商務部發言人認為，拜登政府相關措施嚴重侵害中國企業正當權益，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，損害了包括美國企業在內的全球各國企業利益。

大陸商務部發言人說，相關做法是典型的經濟脅迫行為和霸凌主義，既不理性，也極不負責任，不僅對中美經貿關係造成破壞，也將嚴重影響全球經濟穩定發展。

大陸商務部發言人說，「拜登政府說一套做一套，靠制裁、遏制、打壓是無法阻擋中國前進步伐的，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。中方將採取措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。」